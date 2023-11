Le parole dell'allenatore rossonero dopo il pareggio in rimonta con il Lecce: "Dovevamo chiudere la partita, non siamo stati in grado di gestire il risultato e paghiamo a caro prezzo gli errori. Frenesia e nervosismo, abbiamo preso lo stesso gol subìto con il Psg. E così perdiamo punti che ci penalizzano tanto in classifica". Leao e Calabria out per infortunio: "Per entrambi problemi ai flessori, le loro condizioni sono da valutare" LECCE-MILAN 2-2: GOL E HIGHLIGHTS - LEAO E CALABRIA KO: LE NEWS

Non sono bastati due gol di vantaggio e una partita che sembrava ormai in controllo al Milan per trovare una vittoria al Via del Mare. Rimonta del Lecce e tanta delusione per Stefano Pioli, che dopo il 2-2 finale ha commentato scuro in volto il match dei suoi: "Abbiamo giocato con una frenesia che solitamente non ci contraddistingue - ha spiegato l'allenatore rossonero a Dazn -, dovevamo controllare la gara e gestirla meglio, per poi affondare quando si poteva. Siamo andati a mille all’ora, gestendo poco la palla e lasciando spazi agli avversari che poi ci hanno punito. E poi abbiamo preso un gol identico a quello subìto contro il Psg, quindi sono errori che stiamo pagando a caro prezzo".

"Queste partite vanno vinte, commettiamo errori che ci penalizzano in classifica" "Le azioni le abbiamo avute e probabilmente il 3-0 avrebbe chiuso la gara - ha continuato Pioli -, non essere riusciti a farlo ci avrebbe dovuto far rimanere compatti e, purtroppo, ancora una volta non siamo riusciti a vincere una gara che potevamo vincere. L'eventualità di non approcciare bene una partita come quella di oggi dopo la Champions c'era, invece siamo stati bravi a interpretarla nel modo giusto e non può essere un gol subìto a farti perdere tutte le convinzioni. Stiamo commettendo errori di frenesia e poca lucidità che ci stanno impedendo di vincere partite che potevamo vincere. Siamo il Milan e non portare a casa questi risultati è un peccato e ci penalizza tanto in classifica".



"Leao e Calabria da valutare. Giroud? Dobbiamo gestire il nervosismo" Pioli ha poi fatto chiarezza sulle condizioni di Leao e Calabria, costretti ad uscire per infortunio, e ha spiegato il perché dell'ingresso in campo di Musah al posto del capitano: "Calabria e Leao hanno avuto dei problemi ai flessori e saranno entrambi da valutare. Ho inserito Musah e non Florenzi perché era il giocatore più adatto, per quanto riguarda il passo e la velocità, ad affrontare il giocatore del Lecce che ci avrebbe potuto creare maggiori difficoltà". Infine una battuta sull'espulsione di Giroud: "Stiamo perdendo punti che ci allontanano dalla vetta, quindi è normale che, quando ti vedi sfuggire partite che pensi di avere in mano, puoi perdere lucidità. Questo è successo oggi nel finale e dobbiamo migliorare anche sotto il punto di vista del nervosismo".