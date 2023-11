La nazionale polacca ha deciso di rispedire a casa il centrocampista dopo avergli diagnosticato l'angina (infiammazione alla gola, da non confondere con l'angina pectoris). "Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza", si legge nel comunicato. Il Napoli lo aspetta per ulteriori esami, ma la situazione non desta preoccupazione

La Polonia manda a casa Zielinski. Dopo essere rimasto in panchina nella precedente gara contro la Repubblica Ceca, il centrocampista non potrà prendere parte neanche all'amichevole contro la Lettonia in programma martedì, come spiegato in una nota pubblicata dalla nazionale. "Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di una malattia - si legge nel comunicato -. Il medico della Nazionale ha diagnosticato al giocatore l'angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all'allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Piotr Zielinski è tornato al club".