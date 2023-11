Dove vedere Atalanta-Napoli

La partita tra Atalanta e Napoli, valida per la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmess a sabato 25 novembre alle 18.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Napoli

Il Napoli ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A contro l’Atalanta e non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro i bergamaschi nel massimo campionato; questa serie di vittorie dei partenopei è arrivata dopo che l’Atalanta aveva vinto quattro delle precedenti sei sfide (1 pareggio, una sconfitta) nella competizione. Il Napoli ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro l'Atalanta: contro nessuna squadra i partenopei vantano una serie aperta più lunga di match consecutivi con almeno due reti all'attivo nel massimo campionato (sei anche contro il Sassuolo). L’Atalanta ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite (1 pari, una sconfitta) di Serie A, contro Inter e Udinese, e non infila almeno tre gare senza successi nel massimo campionato da marzo 2023: quattro in quel caso, con le ultime due proprio contro Udinese e Napoli. L’Atalanta ha tenuto la porta inviolata in quattro delle cinque partite casalinghe disputate in questo campionato; soltanto in tre occasioni i bergamaschi hanno collezionato cinque ‘clean sheet’ nelle prime sei gare interne di Serie A (1963/64, 1964/65 e 1989/90); nonostante le due reti subite nell’ultima sfida in casa contro l’Inter, quella della Dea resta la migliore difesa casalinga nel torneo in corso. Era dal 1994/95, Milan campione in carica a -12 dalla Juventus (17 vs 29) in vetta dopo 12 giornate, che una squadra con lo Scudetto sul petto non aveva almeno 10 punti di distacco dal primo posto, dopo le prime 12 giornate del campionato successivo (Napoli 21, Inter 31 nel torneo in corso). In questo campionato, il Napoli è la squadra con la più alta differenza tra i punti conquistati in trasferta e quelli guadagnati in casa: 14 in gare esterne per i partenopei, contro solo sette guadagnati tra le mura amiche; bilancio, invece, in perfetto equilibrio per l’Atalanta (10/10). Walter Mazzarri ha vinto 73 partite da allenatore del Napoli in Serie A: soltanto William Garbutt (92), Maurizio Sarri (79) ed Eraldo Monzeglio (77) hanno collezionato più successi alla guida dei partenopei nel massimo campionato.