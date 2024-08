In questi ultimi giorni di mercato, in casa Juve si è presentato Pierre Kalulu: "Fondamentale la presenza di Thiago Motta", afferma in conferenza, "Mi piace l'aggressività della squadra in campo". E sugli obiettivi del club bianconero: "Scudetto? Siamo solo all'inizio. Cercheremo di fare il meglio per noi e per i tifosi"

Mentre Koopmeiners è al J Medical per le visite e Chiesa è in partenza per Liverpool, si è presentato in conferenza stampa Pierre Kalulu , nuovo acquisto della Juve . Il difensore ex Milan è già sceso in campo con la squadra di Thiago Motta nei minuti finali della partita contro il Verona, vinta per 3-0 e si prepara all'esordio all'Allianz Stadium.

“Abbiamo iniziato bene, è una squadra che vuole far bene in ogni partita, vuole vincere ogni partita. Siamo all’inizio e proviamo a fare il meglio possibile per noi e per i tifosi, per la società”.

Hai vinto uno scudetto da protagonista con il Milan; vedendo le facce in spogliatoio alla Continassa, questa squadra è da scudetto? Può competere per il titolo?

Il mister ti ha voluto fortemente per le tue caratteristiche tecniche, per la capacità di ricoprire più ruoli; ma quanto ha inciso la presenza d Thiago Motta e la sua idea di calcio nella tua decisione di trasferirti alla Juve?

Sei nella tua piena maturità calcistica dal punto di vista dell’età, credi che la Juve arrivi nel punto giusto della tua carriera? Cosa credi ti possa offrire?

“Sono uno che crede molto in Dio e quando c’è un’opportunità nella vita, per me arriva sempre nel momento giusto. Quando una società come la Juve arriva per te, è sempre una grande opportunità da vivere per far bene perché la guardano tutti”.

Al ritorno delle vacanze ti aspettavi di lasciare il Milan? La tua volontà è di rimanere alla Juve anche il prossimo anno?

“Durante l’estate non sai mai se aspettarti qualcosa o no. Per me era una buona opportunità da prendere e da vivere”.

Che ambiente hai trovato nello spogliatoio? C’è una certa euforia per questo avvio di stagione? La state vivendo con tranquillità e consapevolezza dei vostri mezzi?

“Ho trovato giocatori che vivono bene, che scherzano. È molto positivo. Ho trovato una squadra che sa per cosa ha lavorato prima; non è sorpresa per quello che è successo: è solo il lavoro che hai fatto durante queste settimane. Non c’è euforia, ma consapevolezza giusta”.

Dei colpi di mercato messi a segno dalla Juve finora, sei l’unico ad aver vinto la Serie A, con il Milan. Della rosa attuale della Juve, sei quello che ha vinto il campionato meno tempo fa. Siete già pronti per vincere? Ti senti la responsabilità di trasmettere uno spirito vincente, visto che in una squadra abbastanza giovane sei quello che ha vinto lo scudetto più recentemente?

“È una squadra che vuole avere giocatori per competere in tutte le competizioni, che saranno tante. È vero ceh ho vinto lo scudetto poco tempo fa, ma non ti devi guardare indietro. Devi pensare a quello che può succedere. Porto la mia esperienza, ma poi è tutto da fare”.