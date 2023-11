Pioli: "Stiamo uscendo da un momento difficile"

L'allenatore del Milan analizza il successo con la Fiorentina: "Abbiamo fatto una gara non brillantissima ma giusta per cercare di superare questo momento di difficoltà. Ci dà forza per la Champions". Sull'esordio di Camarda: "Ha talento e meritava questa occasione". Sulle difficoltà del Milan: "Non siamo abituati a non vincere per 4 gare, quindi dobbiamo superare questo momento e tornare a giocare il nostro calcio" SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ - PAGELLE

Stefano Pioli si dice giustamente soddisfatto per la vittoria del suo Milan anche al termine di una prestazione non brillantissima: "Credo che sia normale e giusta la prestazione che abbiamo fatto, non è stata la più brillante, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi a livello mentale non poteva essere la prestazione migliore ma a livello mentale abbiamo fatto un passo in avanti - dice - Sapendo soffrire e difendere, nella nostra testa c'era il fatto di non aver vinto per 4 partite, abbiamo lavorato bene e da squadra contro la Fiorentina che ci ha sempre creato difficoltà, ma questa vittoria ci deve dare più forza". Un Milan che negli ultimi tempi sembrava avere perso un po' di identità: "Non sono d'accordo, la testa fa la differenza, abbiamo fatto una gara giusta per provare a uscire da un momento delicato e ci da forza per la gara di Champions per affrontarla bene. Martedì ci giochiamo tantissimo col Borussia, i ragazzi sanno che clima ci sarà e che prestazione bisognerà fare".

"Camarda meritava questa occasione, ha talento" Sull'esordio di Camarda, il più giovane di sempre in Serie A: "E' un bel ragazzo, ha talento, si meritava questa occasione, sta lavorando bene, abbiamo anche bisogno di freschezza, è molto giovane ma è anche maturo, esordire a questa età si sente ma sarà sicuramente felice". Tornando alla gara: "La Fiorentina nel primo tempo non ha mai alzato i terzini ma nel secondo tempo ci siamo abbassati non volutamente, non siamo abituati, ma lo abbiamo fatto altre volte, quindi sappiamo anche difendere bassi e stringere i denti, abbiamo rischiato su una palla inattiva e non va bene". vedi anche Milan-Fiorentina 1-0, gli highlights

"Il risultato migliore per noi tra Juve e Inter è un pareggio" Sul derby d'Italia tra Juve e Inter: "Il risultato migliore sarebbe un pareggio ma molto dipenderà da che cosa riusciremo a fare noi in futuro - ripete - Non abbiamo perso certezze ma ci sono momenti e momenti, questo è un momento difficile che dobbiamo superare, non siamo abituati a non vincere per quattro partite, quello che abbiamo fatto stasera è giusto ma penso che torneremo presto a giocare il nostro calcio. Io sono soddisfatto della prestazione di stasera".

"Sinner? Un esempio per tutti gli sportivi" Un pensiero rivolto anche a Jannik Sinner, trascinatore dell'Italia in Coppa Davis: "E' un modello positivo, anche lui ha grande talento ma credo che sia proprio l'esempio di una mentalità feroce che vuole migliorarsi e oltrepassare i limiti per raggiungere quelli che stanno avanti - conclude - Un grande esempio per tutti gli altri sportivi, con quella mentalità e ossessione si può arrivare a quei livelli".