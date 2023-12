Mourinho-Marcenaro, da procura Figc avviso conclusione indagine

Ipse dixit

Sfoghi, battute e attacchi: le frasi famose di Mou

Al termine del match vinto 2-1 sul campo del Sassuolo, José Mourinho ha aggiunto un altro momento cult alla lunga lista di dichiarazioni diventate ormai famose: una conferenza stampa interamente in portoghese dopo l'apertura dell'indagine Figc per le sue parole della vigilia. Ecco una raccolta di battute, sfoghi e attacchi diventati ormai celebri nella storia dello Special One sulle panchine di tutta Europa MOU CONTRO ARBITRO E VAR, FIGC APRE INCHIESTA - SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

"PARLO PORTOGHESE, IL MIO ITALIANO NON È COSÌ FORBITO" - 3 dicembre 2023



(La spiazzante replica al termine di Sassuolo-Roma 1-2 dopo l'apertura dell'indagine Figc per le sue parole sull'arbitro Marcenaro alla vigilia)



"Oggi sto parlando portoghese perché il mio italiano non è sufficientemente forbito e forte per esprimere determinati concetti. Quando io ho parlato di stabilità emotiva, parlavo di una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per poter rendere ai massimi livelli"



Rivediamo ora le altre frasi e interviste cult della carriera di Mou...

NON SONO PIRLA - 3 giugno 2008



(Conferenza di presentazione all'Inter: i giornalisti gli chiedono se abbia intenzione di portare Lampard in nerazzurro, ma lui non risponde a domande di mercato)

Domanda: "Pensa che Lampard potrebbe trovarsi bene nel calcio italiano?"

Mourinho: "Perché mi chiedi di un giocatore del Chelsea?"

Domanda: "È un modo furbo di riproporre il tema che lei ha appena evitato".

Mourinho: "Sì, sììì... Ma io non sono pirla"