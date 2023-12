Inzaghi ritrova Bastoni, che però difficilmente giocherà dall'inizio e sarà sostituito sul centrosinistra da Carlos Augusto. Il vero dubbio è a destra, dove Cuadrado e Bisseck sono in ballottaggio: nel caso Inzaghi schieri il colombiano dal 1', a quel punto Darmian scalerebbe nei tre dietro. Cioffi perde anche Success e lancia Lucca accanto a Pereyra. Inter-Udinese è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

