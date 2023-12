La Lazio vuole proseguire la striscia di vittorie per scalare la classifica. La novità principale è il ritorno di Luis Alberto, che ha smaltito l'affaticamento muscolare e sarà titolare. Torna anche Zaccagni, favorito su Pedro per giocare dal 1'. In difesa stringe i denti Casale: se l'ex non ce la fa, spazio a Hysaj con Marusic centrale. Nel Verona rientra Hien dietro, in attacco Djuric preferito a Bonazzoli. Ecco le probabili formazioni

