Roma, Dybala out 10 giorni: tornerà col Napoli

L'argentino - costretto a lasciare il campo contro la Fiorentina per un problema ai flessori- nelle prossime ore svolgerà gli esami per approfondire la situazione. Al momento sarebbero escluse lesioni, con Dybala pronto a tornare in campo nella sfida contro il Napoli del 23 dicembre. L'ex Juve salterà i match contro Sheriff e Bologna. 10 giorni di stop anche per Azmoun

Comprensibile la preoccupazione ogni volta che Dybala deve uscire per infortunio. Con lui in campo la Roma ha media di due punti a partita, senza l'argentino la media si dimezza, non a caso, a un solo punto. Stavolta però non sembra almeno esserci una lesione. Nelle prossime ore ulteriori esami chiariranno l'entità dello stop che comunque permetterà di essere sicuramente in campo contro il Napoli il 23 dicembre. Invece, contro il Bologna domenica, oltre all'argentino, mancheranno anche Lukaku e Azmoun. Per l'iraniano, problema al polpaccio, previsto uno stop di circa 10 giorni. Mentre per Lukaku, l'espulsione del belga è la prima in 388 partite nei 5 maggiori campionati europei. Un rosso diretto dopo il semaforo verde di un avvio che sembrava preludere a ben altri orizzonti. 6° assist di Dybala per l'11° gol stagionale di Lukaku. Dagli abbracci onirici al forfait di entrambi, per motivi diversi, a Bologna. Dove la coppia d'attacco nella sfida champions sarà formata dagli ultimi due attaccanti rimasti: Belotti ed El Shaarawy. Per Spinazzola, in panchina contro la Fiorentina, fastidio alla coscia destra.

Il tutto in una settimana senza soste. Tra Europa League, con lo Sheriff all'Olimpico giovedì e un clima surriscaldato in campo e fuori. Tra Mourinho restato in silenzio per non incorrere in altre polemiche dopo il deferimento in sospeso e uno stadio, alla presenza dei Friedkin, ancora una volta schierato per la conferma dell'allenatore in scadenza di contratto.