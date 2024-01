Dove vedere Napoli-Salernitana in tv

La partita tra Napoli e Salernitana valida per la 20^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 13 gennaio alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Salernitana

La Salernitana non ha vinto nessuna delle sette partite giocate in Serie A contro il Napoli: tre pareggi e quattro sconfitte nel parziale, compresa l’ultima dello scorso novembre, per 0-2 in casa; contro nessuna squadra, i granata hanno giocato più partite nel massimo campionato senza mai vincere (sette match anche contro il Torino). Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime 11 partite disputate contro la Salernitana, considerando tutte le competizioni: sette successi e quattro pareggi nel periodo, con sette clean sheet annessi; l’ultima vittoria dei granata contro i partenopei risale al 24 novembre 2002, quando si imposero per 2-0, in trasferta, nel campionato di Serie B. Il Napoli non ha perso alcuna delle 14 gare casalinghe giocate contro la Salernitana in tutte le competizioni: nove vittorie e cinque pareggi nel parziale; soltanto contro quattro squadre i partenopei contano più sfide interne in tutte le competizioni senza mai aver subito una sconfitta: Cesena (22), Ascoli (19), Pescara (16) e Cremonese (15). Il Napoli non ha trovato il gol in sei delle ultime otto partite di Serie A - tante volte quante nelle precedenti 46 gare di campionato - comprese le tre più recenti; i partenopei non restano a secco di reti per almeno quattro match consecutivi nella competizione da febbraio-marzo 1998, con Vincenzo Montefusco in panchina. Per la prima volta nella storia della Serie A, una squadra Campione d'Italia ha chiuso il girone di andata del torneo successivo con un distacco di almeno 20 punti dalla prima in classifica; il precedente record negativo apparteneva all'Inter: -15 dalla capolista nel 1930/31 (contando 2 punti a vittoria). Il Napoli ha perso quattro delle prime nove gare casalinghe (3 vittorie, 2 pareggi) in questo campionato; nella loro storia in Serie A, soltanto una volta i partenopei avevano incassato più sconfitte interne a questo punto della stagione nella competizione: sei, nel 1997/98, quando chiusero il torneo al 18° posto in classifica, retrocedendo poi in Serie B. La Salernitana ha vinto l’ultima trasferta di questo campionato, contro il Verona, e potrebbe infilare due successi esterni di fila solo per la seconda volta in Serie A: la prima nell’aprile 2022, contro Sampdoria e Udinese, con Davide Nicola alla guida.