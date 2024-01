Partita senza gol all'Olimpico, un pareggio che interrompe la striscia di quattro vittorie di fila dei biancocelesti. Ne ha parlato il centrocampista spagnolo: "Meritavamo di vincere, ma era importante tornare a giocare così dopo la Supercoppa. Il gol di Castellanos? Troppo bello: fosse stato per me lo avrei convalidato...". E su Felipe Anderson: "Mi fa arrabbiare perché può fare la differenza ancora di più, ma aiuta tanto la squadra" GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della Lazio, fermata dal Napoli all'Olimpico. Finisce 0-0, scontro diretto nel segno dell'equilibrio con qualche buona chance per i biancocelesti: ci prova Isaksen, annullato lo splendido gol di Castellanos per fuorigioco. Padroni di casa che restano affacciati alla zona Champions al termine di una partita analizzata da Luis Alberto: "Quella di oggi è un'occasione persa, ma abbiamo fatto una partita importante sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Meritavamo di vincere, abbiamo creato tanto, ma l'importante era tornare a fare una partita 'seria' dopo la sconfitta contro l'Inter in Supercoppa Italiana. Per oggi sono contento, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare. Questo è il calcio, però vado a casa contento se giochiamo così".

"Felipe Anderson è straordinario" Luis Alberto ha proseguito: "Oggi è mancato poco per fare gol, Taty avrebbe fatto un gran gol. Fosse stato per me glielo avrei comunque dato... Non posso dire nulla oggi, abbiamo fatto una bella partita. Se continuiamo a giocare così le partite le vinciamo. Io leader? Questo mi piace perché significa che i compagni si fidano di me. Ho passato un periodo un po' buio per i vari problemi fisici, ma sto tornando al 100%. Speriamo che riesca a continuare ad aiutare la squadra con gol e assist. Siamo una squadra, ci sono momenti in cui si sta meglio e altri in cui si sta peggio, ho giocato partite a livello basso in passato perché non riuscivo a correre bene, ma i compagni mi hanno aiutato, siamo una squadra e una famiglia. Felipe Anderson? Credo che sia un giocatore straordinario, mi fa arrabbiare perché doveva fare più la differenza. Ma aiuta tanto la squadra, nessuno parla di questo, ma è importantissimo".

Martusciello: "Grande prestazione di spirito" Non ha parlato nel post-partita Maurizio Sarri, che ha avuto un lutto e ha immediatamente lasciato l'Olimpico. Così il vice Giovanni Martusciello: "Nel primo tempo siamo entrati più contratti, loro palleggiano bene. Partita complicata, c'era da pensare come evitare di subire imbucate. Siamo avanzati di una decina di metri, contenti della prestazione. Il risultato sposta, volevamo vincere ma lo spirito è quello del secondo tempo. A livello individuale siamo contenti, ci è mancata cattiveria sotto porta ma grande prestazione di spirito. Il Napoli ha fatto una prestazione di sofferenza, abbiamo avuto la giusta prepotenza per cercare le giuste occasioni. Il bicchiere è tanto pieno, siamo contenti". E su Isaksen: "In Italia c'è più tattica, lui ha superato la fase del pensiero e sta mettendo in pratica le caratteristiche per cui è stato scelto. Ha bisogno di continuità, ma lo aspettiamo perché è un ottimo profilo. La corsa Champions? Vogliamo il 4° posto come gli altri, proviamo ad avvicinarci ancora. C'è qualità e ce la giocheremo".