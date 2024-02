L'allenatore bianconero dopo il ko: "Non rimprovero nulla, anzi, mi complimento per quanto fatto. Ora dobbiamo essere bravi a ridurre subito il periodo negativo e riprendere il cammino per conquistare la Champions l'anno prossimo. Forse abbiamo pagato anche l'inesperienza nel giocare partite così"

"La sconfitta fa parte di un percorso di crescita, dopo anni tornavamo a giocare una partita per il vertice contro una squadra costruita per vincere lo scudetto". È l'analisi di Max Allegri a Sky Sport, dopo il ko di San Siro con l'Inter che ha così allungato in classifica a +4 (con anche una partita in meno): "Abbiamo passato una settimana non bella ma queste cose capitano in una stagione, ora dobbiamo essere bravi a riprenderci il prima possibile e continuare il cammino per conquistare la Champions l'anno prossimo". Sulla partita: "Potevamo far meglio negli ultimi sedici metri. Primo tempo bloccato ma senza enormi occasioni, secondo più aperto, poteva segnare chiunque, serviva più precisione da parte nostra".