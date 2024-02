Per fare un gol ai nerazzurri servono 200 minuti: questo il dato segnalato da Marco Bucciantini sulla difesa della squadra di Inzaghi, che quest'anno può contare anche su un Pavard sempre più spesso decisivo. Ma perché l'Inter quest'anno subisce così poco? Per Di Canio non è solo una questione di forza, ma anche di concentrazione e attenzione ai dettagli. L'esempio? Il recupero di Mkhitaryan in area di rigore. L'analisi a Sky Calcio Club

