Lotta scudetto già decisa? Se per Marchegiani il campionato ha ormai preso una direzione precisa, Bergomi predica calma: "E' lunga, so cosa diremo al primo pareggio dell'Inter". Del Piero: "Non è ancora finita, ma i nerazzurri hanno dato una sterzata forte". Le opinioni a Sky Calcio Club nel VIDEO

