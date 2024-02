Big Rom sfiderà i colori nerazzurri per la seconda volta dopo i fischi dell'andata dove non era riuscito mai a tirare in porta. A ottobre aveva detto: "Se dicessi come sono andate veramente le cose rimarreste scioccati", ma da allora non ha mai parlato se non giocando su testi di canzoni: "Il rispetto non si aspetta ma si dà, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo"

Quando Lukaku diceva: "Un giorno capirete tutto"

Giorno da innamorati, sì, ma quello di Big Rom con l'Inter è un amore come quello che cantava De André, amore che vieni, amore che vai, oggi tutto sui colori giallorossi e per quella squadra che, girata al contrario, si legge proprio amor. E, come in ogni amore tormentato che abbia lasciato qualche strascico, non sono mai mancati i pensieri, le frecciate con l'ex. L'ultima di Lukaku sul proprio profilo Instagram, affidata alle parole taglienti di un rapper, DMX: "Il rispetto non si aspetta ma si dà, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo". Perché, fin qui, il belga ha sempre parlato in modo criptico, con citazioni. Poco prima della sfida d'andata aveva parlato dal ritiro della sua nazionale: "Se dicessi come sono andate veramente le cose, rimarreste scioccati. Gli errori in finale di Champions? Un giorno capirete perché non ero presente con la testa…". Fin qui, però, Lukaku non si è mai spiegato.