Big Rom sfiderà i colori nerazzurri per la seconda volta dopo i fischi dell'andata dove non era riuscito mai a tirare in porta. A ottobre aveva detto: "Se dicessi come sono andate veramente le cose rimarreste scioccati", ma da allora non ha mai parlato se non giocando su testi di canzoni: "Il rispetto non si aspetta ma si dà, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo".

LA STORIA