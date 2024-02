Immobile sfida Zirzkee: probabili di Lazio-Bologna

Sfida del gol all'Olimpico tra Immobile e Zirkzee. Sarri deve valutare le condizioni di Patric e Marusic, non al meglio. Qualche dubbio per Thiago Motta che non avrà Freuler a disposizione. Le probabili formazioni di Lazio-Bologna, in diretta domenica alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

