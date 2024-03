L'Inter scenderà in campo questa sera contro il Genoa (live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) per volare a +15 sulla Juve, ma quante sono le probabilità che vinca lo scudetto? Risponde il "modello previsionale" creato da Opta: i nerazzurri saranno campioni… al 99,9%! E ancora: posti Champions, Europa, retrocessioni e gli altri top campionati. Cosa dice il supercomputer

