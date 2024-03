La Federcalcio, in base all'art. 8 sulla trasparenza, ha pubblicato i compensi per i procuratori sportivi relativi all'anno 2023. Dal 1 gennaio al 31 dicembre i club hanno versato nelle tasche degli agenti più di 220 milioni: in testa c'è l'Inter con quasi 35 milioni, seguito dalla Juventus con 23. Podio a sorpresa per la Fiorentina: 15.3 mln

LIVE: TORINO-MONZA - GENOA-FROSINONE