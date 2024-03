Vero e proprio turning point della stagione: la Juve arrivava alla partita con l'Empoli del 27 gennaio scorso davanti in classifica all'Inter (che aveva una gara in meno). Da quel momento appena una vittoria e soli 7 punti in 9 giornate per Allegri: nel periodo soltanto Salernitana, Frosinone e Sassuolo hanno fatto peggio

LAZIO-JUVENTUS 1-0: HIGHLIGHTS