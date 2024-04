L'ex centrocampista di Real Madrid e Arsenal, che si è ritirato nel marzo 2023, ha pubblicato un post sui social dichiarando amore ai bianconeri: "Orgoglioso della mia carriera e di tutti i fantastici club per i quali ho avuto il privilegio di giocare. Mancava solo una squadra: il mio amore italiano, la Juventus"

C'è solo una squadra per la quale Mesut Ozil avrebbe voluto giocare senza però riuscirci: la Juventus. A svelarlo è stato proprio l'ex centrocampista, ritiratosi nel marzo 2023 dopo l'esperienza in Turchia con il Basaksehir, attraverso un post su Instagram con addosso la maglia bianconera. "Orgoglioso della mia carriera e di tutti i fantastici club per i quali ho avuto il privilegio di giocare. Mancava solo una squadra: il mio amore italiano, la Juventus. Juve, storia di un grande amore. #ForzaJuve".