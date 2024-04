A San Siro assente lo squalificato Loftus-Cheek: Pioli accentrerà Pulisic da '10' con Chukwueze e Leao alle spalle di Giroud per un undici mai così offensivo in stagione. Si rivede Theo dall'inizio. Non convocato Thiaw per una fascite plantare: Gabbia al suo posto. Quasi solo conferme per Gotti, che ritrova Banda possibile partner di Krstovic in attacco. Piccoli rischia la panchina, Falcone è recuperato tra i pali

