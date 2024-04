Con la netta vittoria contro il Lecce, il Milan ha confermato il suo ottimo momento di forma in vista del finale di stagione. I rossoneri, dopo la 32^ giornata di Serie A, hanno più punti ora che nell'anno del trionfo nel 2022. Per la prima volta nel 2023/2024 i rossoneri hanno collezionato cinque vittoria di fila in campionato (sette in tutte le competizioni), mostrando la miglior versione in carriera di Pulisic

MILAN-LECCE 3-0: GOL E HIGHLIGHTS