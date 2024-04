Meno di 30 secondi per prendersi la scena. È stato un lampo Giacomo Raspadori nella trasferta di Monza, gettato nella mischia a gara in corso e subito in gol: nessuno era stato così rapido a segnare dalla panchina quest'anno, mentre nella storia della Serie A a venti squadre (dal 2004/05) il suo tempo si piazza all'11° posto. Ecco la classifica

