Dopo la sconfitta contro l'Empoli, previsto un unico cambio per Juric: Rodriguez scala sulla fascia sinistra, con Vojvoda in difesa insieme a Buongiorno e Masina. Allegri dovrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina per 1-0. Unico dubbio sulla fascia sinistra tra Kostic e Iling, In avanti Chiesa e Vlahovic

