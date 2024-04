Dopo lo scontro di gioco con Masina nel finale del derby, il portiere bianconero aveva rimediato la frattura delle ossa nasali. Szczesny è già stato sottoposto a intervento chirurgico, operazione perfettamente riuscita presso l'ospedale di Chivasso. Lo ha comunicato la Juventus che aggiunge: "Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente". Non sarà a disposizione per la prossima trasferta a Cagliari

Wojciech Szczesny è già stato operato dopo la frattura delle ossa nasali nel finale del derby. Lo ha comunicato la Juventus, intervento perfettamente riuscito per il portiere bianconero dopo lo scontro di gioco con Adam Masina. Lo stesso Szczesny, soccorso dallo staff medico per alcuni minuti, era rimasto in campo fino al fischio finale. Le sue condizioni verso il rientro andranno valutate nei prossimi giorni, come specificato dal club bianconero. Sicuramente non sarà a disposizione a Cagliari, venerdì 19 aprile, prossimo impegno in trasferta della squadra di Allegri.