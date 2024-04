Derby di Torino senza reti, pareggio che mantiene la Juve al terzo posto e i granata in corsa per l'Europa. In avvio palo clamoroso di Vlahovic, impreciso sotto porta anche alla mezz'ora con la parata di Milinkovic-Savic. Dopo l'intervallo ci provano Sanabria e Vojvoda: attento Szczesny. Chance per Yildiz, espulso Juric nel finale prima dell'occasione sprecata da Lazaro al 94'

