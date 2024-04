Uscito al 28' di Roma-Milan, l'attaccante giallorosso verrà valutato nei prossimi giorni ma per adesso sembrerebbe trattarsi di un problema muscolare e non al ginocchio

Solo un grosso spavento, ma non dovrebbero esserci problemi al ginocchio per Romelu Lukaku , uscito per infortunio al 28' della sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan. Si tratterebbe invece di un problema muscolare , senza interessamento di menisco o legamento collaterale come si era temuto vedendo il giocatore toccarsi la parte esterna del ginocchio. La certezza si avrà nelle prossime 24-36 ore , quando il versamento verrà assorbito e l'attaccante potrà sottoporsi a esami strumentali.

Out col Bologna

Un sospiro di sollievo per i tifosi della Roma, ma bisogna attendere ancora un po' per capire se c'è una lesione muscolare o se Lukaku sarà in grado di tornare in tempi brevi. Detto questo, per la sfida contro il Bologna (lunedì 22 aprile alle 18.30) è praticamente certa la sua assenza. "Si è fermato in tempo", aveva detto De Rossi nella conferenza stampa dopo il Milan, e l'ambiente si era già rassicurato vedendo che Lukaku, dopo la sostituzione, era rimasto a seguire il resto della partita dalla panchina e a fine gara era con i compagni a festeggiare sotto la Curva Sud.