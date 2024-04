Inzaghi, con tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Cuadrado, ritrova Pavard e Lautaro. Unico dubbio sulla destra, con Darmian favorito su Dumfries. Scelte obbligate per Pioli in difesa: Gabbia e Tomori sono gli unici centrali disponibili. A centrocampo Musah e Adli si giocano una maglia accanto a Reijnders, in attacco Chukwueze e Jovic provano a insidiare Pulisic e Giroud. CLICCA QUI PER LA GALLERY