E' la vigilia di Milan-Inter: tutte le news LIVE

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione. Fari su lunedì 22 aprile. Dalle 20.00 Speciale Campo Aperto con Leo Di Bello, Luca Marchetti, Riccardo Gentile e Andrea Marinozzi. Dalle 22.45 Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Federica Frola per le news. LA GUIDA TV