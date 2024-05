Atalanta e Roma si affrontano in una fondamentale sfida per la qualificazione alla prossima Champions League. Dybala non ci sarà, la decisione dopo il provino svolto nella mattinata di sabato. De Rossi anche senza Spinazzola (lesione muscolare, stagione finita). Gasp con Scalvini dal 1' in difesa. Pasalic alle spalle di Miranchuk e Scamacca. Match in programma domenica 12 maggio alle 20.45 in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky