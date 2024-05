Dove vedere Atalanta-Torino

I numeri di Atalanta e Torino

L’Atalanta è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro il Torino in Serie A (5 vittorie, 2 pari), perdendo tuttavia quella più recente lo scorso 4 dicembre (0-3). Dopo il 3-0 nel match d’andata, il Torino potrebbe vincere entrambe le gare contro l’Atalanta in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2015/16, con Giampiero Ventura allenatore. Il Torino ha vinto solo una delle ultime sette trasferte contro l’Atalanta in Serie A (3N, 3P): 3-2 l’1 settembre 2019; nel periodo sono stati realizzati ben 29 gol tra le due formazioni (4.1 di media a match). L’Atalanta ha vinto gli ultimi cinque match di campionato, l’ultima volta che ha ottenuto più successi di fila in Serie A risale al periodo tra novembre e dicembre 2021 (sei). L’Atalanta ha guadagnato 38 punti in match al Gewiss Stadium in questo campionato e in caso di successo contro il Torino salirebbe a quota 41 – in tal caso, solo nel 1947/48 (48) avrebbe fatto meglio in gare casalinghe in una stagione di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre. Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite in questo campionato, solo nel 1976/77 (19 con Luigi Radice allenatore) ha registrato più clean sheet in una singola stagione nella sua storia in Serie A. Il Torino ha vinto gli ultimi due match di campionato (contro Hellas Verona e Milan), l’ultima volta che ha registrato tre successi di fila in Serie A risale al periodo tra il maggio e il settembre 2019, con Walter Mazzarri alla guida.