Si inizia. Primo allenamento e prima giornata di lavoro alla Continassa per la Juventus di Thiago Motta . E prima delle corse al training center del tardo pomeriggio per evitare il solleone estivo, le visite mediche al J medical. Facce sorridenti e riposate, qualche vecchia conoscenza e pedine importanti in chiave mercato . Dalle otto di mattina in poi suona la campanella della stagione 2024-2025. Poco meno di duecento tifosi per salutare Perin, Pinsoglio e Nicolussi . I primi ad arrivare, tra autografi e foto.

Rito a cui non si sottrae neanche chi non ha certezza di restare. Su tutti Matias Soulé, in assoluto il più acclamato. Tra i tifosi c’è chi gli chiede di restare. Dopo la stagione a Frosinone, chissà se l’argentino continuerà in bianconero oppure sarà uomo mercato, come sembra. Dubbi che valgono anche per Tommaso Barbieri, per il brasiliano Arthur – dopo la stagione positiva alla Fiorentina – e per Facundo Gonzales. Il difensore uruguayano, 28 presenze con la Sampdoria, inizierà il ritiro con la Juve, in attesa di conoscere la nuova destinazione. Al J Medical si vedono anche Thiago Djaló, Miretti e Manuel Locatelli, meno sorridente di altri compagni. I due nuovi arrivi a centrocampo – Thuram e Douglas Luiz – e il sogno Koopmeiners, sono un segnale: nel mezzo ci sarà da sgomitare per giocare. Intanto si inizia a sudare. La Juve di Thiago Motta ha iniziato a correre. I primi passi di una stagione lunghissima.