Inizia ufficialmente la stagione della Juve: oggi 10 luglio Thiago Motta e i giocatori sono attesi alla Continassa per l'inizio del raduno., in attesa del rientro dei big impegnati agli Europei. Saranno una decina i calciatori che faranno visite mediche, in mattinata sono arrivati Perin, Pinsoglio, Nicolussi e Barbieri. Tra gli uomini mercato ci sono anche Soulé e Arthur

