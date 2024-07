Seconda giornata in Germania, ma la prima sul campo per i bianconeri di Thiago Motta. Occhi puntati su Soulé, con l’interesse della Roma sempre più concreto. Oltre a lui, si monitorano con attenzione anche diversi giocatori della Next Gen

Secondo giorno di ritiro per la Juventus ma, a tutti gli effetti, il primo per quel che riguarda il lavoro sul campo. I bianconeri, infatti, sono arrivati nella giornata di ieri, sabato 20 luglio, in Germania, a Herzogenaurach, piccolo centro vicino Norimberga. 26 i giocatori convocati che hanno preso parte alla doppia seduta di allenamento agli ordini di Thiago Motta. Il tutto per preparare la sfida contro il Norimberga, prima amichevole dei bianconeri, in programma il prossimo 26 luglio e che chiuderà il ritiro in Germania.