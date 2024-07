Vincono Inter e Lazio. Pari Atalanta, ko la Roma

Sabato di amichevoli per le squadre di Serie A. Vittoria per 3-0 dell'Inter sul Las Palmas. Tutto facile per il Bologna, che batte 5-0 il Caldiero. Successo anche della Lazio 3-0 sul campo dell'Hansa Rostock e del Parma 2-0 con il Galatasaray. 2-2 dell'Atalanta in casa dell'Az Alkmaar e del Parma con la FeralpiSalò. Cade invece la Roma 1-0 contro il Tolosa. Sconfitte anche per l'Udinese contro il Colonia, per la Fiorentina con il Preston e per il Torino con la Cremonese

