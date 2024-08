Fonseca: "Saelemaekers deve rimanere al Milan"

Buona prova del Milan, che batte 3-1 il Monza e conquista il trofeo Berlusconi. Decisive le reti di Saelemaekers in rabona, Jovic e Reijnders, mentre ai biancorossi non basta il gol dell'ex Maldini. "Abbiamo soltanto 5 settimane di lavoro alle spalle, manca tanto, ma penso che abbiamo visto delle buone cose", ha dichiarato dopo la partita Paulo Fonseca, "abbiamo giocato con due squadre diverse, ci resta tanto lavoro da fare. Io sono soddisfatto perché i giocatori cercano di fare quello che proviamo in allenamento". L'allenatore rossonero ha tolto dal mercato Saelemaekers, autore di un'ottima partita: "Per me deve rimanere senza dubbio, è un giocatore che può giocare in diverse posizioni, lavora tanto difensivamente e mi piace molto. Il mediano è Fofana, tutti noi lo sappiamo. Ci manca un solo acquisto, ma siamo tanti. Kalulu è una situazione di mercato aperta". Su Leao: "Sono molto soddisfatto perché mi sembra sia più aperto a lavorare per la squadra. Non so se sarà meglio o peggio, ma sono sicuro che in questa stagione sarà un giocatore diverso".

