Partite Serie A oggi (domenica)

La domenica della 1^ giornata di Serie A si apre alle 18.30 con due sfide. La prima è quella del Bentegodi tra Verona-Napoli , live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Stefano Borghi con commento di Blerim Dzemaili. A bordocampo Marina Presello e Massimo Ugolini. In contemporanea, il match tra Bologna-Udinese . A chiudere la domenica, Cagliari-Roma e Lazio-Venezia .

La domenica per le prime tre giornate in onda 'Calcio d’estate', con Giorgia Cenni e Roberta Noè che si alterneranno alla conduzione per approfondire i temi delle partite della domenica insieme a Stefano De Grandis, Gianfranco Teotino e Paolo Assogna. La domenica sera appuntamento con 'Il Club', con Fabio Caressa alla conduzione insieme a Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco Bucciantini: da questa stagione ci sarà uno spazio in più per il programma, un’anteprima tutte le domeniche alle 20 per anticipare i temi della serata e per commentare immagini e interviste del match Sky delle 18. Negli studi pre e postpartita e nei programmi di approfondimento di Sky Sport 24 le immagini salienti di tutte le gare di Serie A grazie agli 'SkyLights', gli highlights marchiati Sky Sport, mini film con il meglio del match in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.