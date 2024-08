I rossoneri dovranno fare a meno della punta spagnola fino alla sosta per le Nazionali: il favorito per prendere il suo posto al centro dell'attacco è Jovic, ma restano in piedi l'ipotesi Okafor e la suggestione Camarda. E non è da escludere la soluzione di Leao come 9...

Il campionato del Milan non è iniziato nel migliore dei modi. Prima il 2-2 nella gara inaugurale contro il Torino, poi l'infortunio di Morata che lo costringerà a stare fermo per almeno 3 settimane , saltando così le prossime gare contro Parma e Lazio , oltre agli impegni di Nations League con la sua Spagna. L'attaccante ha accusato una contrattura al quadricipite femorale ma già contro i granata non era al meglio. Si era fermato, infatti, un paio di giorni prima della partita contro il Toro, ma la voglia di scendere in campo e fare il debutto a San Siro era così tanta che alla fine l'ex Atletico è entrato nell'ultima mezz'ora, non risparmiandosi mai e trovando anche la sua prima rete in rossonero. Uno sforzo che ha pagato a caro prezzo : dopo aver fatto gli esami strumentali, da lunedì ha iniziato un percorso fisioterapico, attraverso dei massaggi, per tornare il più presto possibile.

Le soluzioni per sostituirlo

Per le prossime sfide, dunque, Fonseca dovrà fare a meno del suo centravanti di riferimento. Chi lo sostituirà? La soluzione più ovvia porta a Luka Jovic, partito titolare anche nella prima di campionato e a segno 9 volte (tra tutte le competizioni) nella passata stagione. Un'altra opzione porta a Okafor, autore della rete del 2-2 sabato scorso, ma è più probabile che lo svizzero subentri a gara in corso dove ha già dimostrato di poter essere spesso decisivo. Non manca poi la suggestione Camarda che, ad oggi, continua ad allenarsi con il Milan Futuro ma non è detto che non venga chiamato dall'allenatore portoghese: il 16enne continua a mostrare le sue potenzialità, anche in Serie C, dove in coppa ha già trovato 2 gol e 1 assist. L'ultima possibilità, infine, riguarda l'utilizzo di Leao come falso 9 vista l'ampia disponibilità di esterni per i rossoneri. A quel punto sarebbero due tra Saelemaekers, Pulisic e Chukwueze a giocare sui lati, con il portoghese nel ruolo di punta.