Esordio casalingo in campionato per il Napoli di Antonio Conte che deve riscattare il pesante ko a Verona. Buongiorno lavora per la titolarità e dovrebbe farcela, il neoacquisto Neres parte dalla panchina mentre il centravanti sarà Raspadori. Italiano perde Cambiaghi per infortunio: Orsolini, Fabbian e Ndoye agiranno sulla trequarti alle spalle di Castro (preferito a Dallinga)

