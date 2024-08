Contro l'Empoli De Rossi ritrova Paredes, squalificato nella prima di campionato. Dybala è favorito su El Shaarawy, Cristante su Le Fée. Nessun dubbio per Soulé e Dovbyk. D'Aversa invece conferma la stessa formazione scesa in campo contro il Monza: in attacco Fazzini ed Esposito agiranno alle spalle di Colombo- Il match è in programma domenica 25 agosto alle 20.45 in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW