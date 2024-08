Dove vedere Torino-Atalanta

La partita tra Torino e Atalanta, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 25 agosto alle 18.30 in diretta sull' app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Atalanta

L'Atalanta è rimasta imbattuta in otto delle ultime nove sfide contro il Torino in Serie A (6V, 2N); l'unico successo granata nel periodo è arrivato nel match d'andata dello scorso campionato (3-0 il 4 dicembre 2023). L'Atalanta ha realizzato 61 gol in 55 trasferte contro il Torino in Serie A (10V, 18N, 27P), sette dei quali in un solo match (si tratta della vittoria più larga ottenuta dalla Dea nella sua storia nel torneo – 7-0 il 25 gennaio 2020); solo contro la Lazio (62) la formazione bergamasca ha segnato più reti fuori casa nel massimo campionato. Dopo il 2-2 contro il Milan, il Torino potrebbe pareggiare entrambe le prime due gare stagionali di Serie A per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria – la precedente nell'annata 2007/08 (due 2-2 contro Lazio e Reggina in quel caso, con Walter Novellino alla guida). Il Torino è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 partite casalinghe di Serie A (7V, 6N), registrando ben 10 clean sheet nel periodo e perdendo solo contro la Lazio, lo scorso 22 febbraio (0-2). Considerando le ultime 14 stagioni disputate in Serie A, solo una volta l'Atalanta è riuscita a vincere entrambe le prime due gare stagionali nel massimo campionato: nel 2020/21, successi contro Lazio e Torino. Tra questo campionato e il finale del precedente, l'Atalanta ha vinto quattro volte di fila in trasferta: non arriva a cinque successi consecutivi fuori casa in Serie A dalla striscia di sei tra ottobre e dicembre 2021. A partire dalla scorsa stagione (dal 2023/24) il Torino è la formazione che ha registrato più clean sheet casalinghi nei maggiori cinque campionati europei (13 in 19 gare). Inoltre, escludendo le neopromosse, nessuna squadra ha subito meno gol in partite interne rispetto ai granata nel periodo: nove, come il Real Madrid.