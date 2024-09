Dopo il problema muscolare per Conceicao, Nicolas Gonzalez ha rimediato un infortunio alla caviglia nel corso della sfida tra Argentina e Cile valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Thiago Motta rischia ancora una volta di avere un reparto offensivo contato in vista della sfida all'Empoli

Appena arrivati, già esordienti contro la Roma, ma ora infortunati e a rischio per la trasferta di Empoli di sabato 14 settembre. Thiago Motta per la ripresa del campionato dovrà fare a meno di Francisco Conceicao e, forse, di Nicolas Gonzalez. Dopo il problema muscolare accusato dal portoghese, l'argentino ha subito un colpo a una caviglia durante la partita di qualificazioni mondiali contro il Cile di stanotte. Un contatto che lo ha costretto al cambio all'inizio del secondo tempo: il giocatore è uscito dal campo zoppicando e provato dal dolore. Non delle belle immagini per i tifosi juventini e per l'allenatore bianconero. Non è ancora stata eseguita una diagnosi, anche se Scaloni ha detto di sperare di recuperarlo per il match contro la Colombia. Invece è certa l'assenza per almeno un mese di Conceicao, vittima di una lesione muscolare. La coperta offensiva di Motta, completata negli ultimi giorni di mercato, rischia di essere già corta per il primo tour de force.