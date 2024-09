D'Aversa: "Nessun margine d'errore contro la Juve"

C'è grande attesa a Empoli alla vigilia della partita contro la Juventus . Tutto esaurito al Castellani, ma c’è dell’altro: in settimana si è registrato anche il record di abbonati superando quota 7mila e con la campagna ancora aperta. Roberto D'Aversa , allenatore dell’Empoli che seguirà la gara ancora dalla tribuna e per l'ultima volta trattandosi dell'ultima giornata di squalifica, ha presentato la gara con un pensiero per Gaetano Salvemini , il primo allenatore dell'Empoli in Serie A, scomparso nei giorni scorsi: "Volevo rivolgere un pensiero a Salvemini, ci tenevo a fare le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. Se l'Empoli è arrivato dove è adesso, lo deve anche a lui. La Juventus? È una squadra che ancora non ha subito gol. Thiago Motta col Bologna ha fatto un percorso importante. Le sue squadre sono complete, sia in fase difensiva che offensiva. Non è detto che ciò che hanno fatto nelle prime partite possano farlo contro di noi. Sa difendere, attendere e ripartire con giocatori di gamba. Non ci deve essere margine di errore se vogliamo portare a casa un risultato . Dobbiamo puntare sull'intensità e sulla determinazione di vincere anche i duelli individuali".

"L'entusiasmo non diventi presunzione"

Empoli ancora imbattuto con cinque punti in tre gare, ma D'Aversa ha ribadito un concetto già espresso nelle scorse settimane: "L'entusiasmo non deve trasformarsi in presunzione. Sappiamo delle difficoltà della partita, ma è anche bello giocare queste tipologie di gare. Abbiamo lavorato per cercare di riportare la condizione fisica nella maniera ottimale. Ognuno deve lavorare per arrivare a raggiungere le migliori condizioni". Una settimana particolare per l’allenatore che ha subito un tentato furto in casa: "Per me e per la mia famiglia fa già parte del passato. Quello che è successo non l'associo alla città di Empoli. Sono situazioni spiacevoli, ma adesso sono concentrato sulla partita".