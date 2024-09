Conte pensa a Lukaku titolare insieme a Politano e al recuperato Kvaratskhelia. Conferme nel resto dell'undici dagli esterni Mazzocchi e Olivera a Di Lorenzo in difesa. Nicola ripropone la coppia Luvumbo-Piccoli, schiera l'ex Gaetano e cambia a destra con Zortea. Cagliari-Napoli è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW