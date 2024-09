Ibrahimovic a Milanello a supporto di squadra e allenatore per il secondo giorno di fila. Lo svedese ha cambiato approccio, ma la fiducia in Fonseca non è illimitata. Un passo falso anche nel derby potrebbe decretare la fine dell'avventura del portoghese dopo appena sei partite ufficiali

l derby come un punto. Di arrivo, di fine corsa per il Milan di Fonseca, in caso di sconfitta. Di partenza, di rinascita, in caso di vittoria. Milan al primo bivio stagionale... e che bivio! L’Inter è l’avversaria più completa e complicata: perché reduce da un campionato stradominato, da 6 derby consecutivamente vinti e con la rosa più forte di tutta la serie A. Per Fonseca sarà la sfida della sopravvivenza. Vincere per continuare ad allenare il Milan e svoltare. Perdere per dire addio dopo appena 6 gare.