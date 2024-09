Ancora un ko in campionato per i nerazzurri, sorpresi dal Como e sconfitti per la terza volta dopo le prime cinque giornate di Serie A. Pesa la peggiore difesa del torneo, bilancio che possiamo confrontare con gli altri avvii di stagione targati Gasperini. Solo due volte la Dea era partita peggio, ma dobbiamo tornare all'annata 2018/19...

GLI HIGHLIGHTS DI ATALANTA-COMO 2-3