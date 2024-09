Suona come una novità, per le partite di Serie A. Domenica a Como, prima della sfida tra i padroni di casa e il Verona, Gué Pequeno si esibirà sul prato dello stadio Sinigaglia. Una performance del rapper a un’ora dal calcio d’inizio di Como-Hellas. Ad annunciarlo lo stesso club lombardo, sui propri canali social: “The Sound of the lake, episodio 1”, con la precisazione che “quest’anno la musica sarà protagonista in casa del Como”, che lascia intendere come l’esibizione di Gué -prevista alle ore 14- non resterà un evento isolato in questa stagione.