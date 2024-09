La sfida del Ferraris, in programma per domani sabato 28 settembre alle ore 18.00, si giocherà senza pubblico. Questa la decisione del prefetto di Genova dopo gli incidenti che si sono verificati prima, durante e dopo il derby Genoa-Sampdoria mercoledì scorso

Genoa-Juventus si giocherà a porte chiuse. È questa la decisione del prefetto di Genova dopo le determinazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive. La sfida del Ferraris, dunque, in programma domani, sabato 28 settembre alle ore 18.00 e valida per la 6^ giornata di Serie A, sarà senza pubblico a seguito degli incidenti che si sono verificati mercoledì prima, durante e dopo il derby Genoa-Sampdoria. Con tutta probabilità anche Sampdoria-Juve Stabia, match di Serie B in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.30, si giocherà senza pubblico.