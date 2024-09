Ivan Juric ottiene la sua seconda vittoria consecutiva in campionato alla guida della Roma e si ritiene soddisfatto della prestazione dei suoi contro un Venezia sempre combattivo: " Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo, siamo stati più freschi. Ci sta perché abbiamo giocato una partita molto dispendiosa giovedì - dice - Il gol di Pisilli ? È un ragazzo che ama giocare a calcio, sorride, vuole sempre migliorare e alle volte va anche oltre quello che noi gli chiediamo. Ha margini di miglioramento pazzeschi. Abbiamo 4 o 5 giovani sui quali lavorare bene, sono ragazzi con talento e gamba oltre alla voglia di imparare. Ci danno un'energia pazzesca, sono belli e puri, è gente giusta ". Nel primo tempo la Roma non è riuscita a essere particolarmente incisiva: "Nella ripresa siamo passati a 4 e ci siamo trovati molto bene, poi ci aprivamo a 3 però abbiamo interpretato molto bene la partita. Chi è entrato ci ha dato una grossa mano , qualcuno lo vedevo in difficoltà ma è comprensibile dopo la gara col Bilbao. Anche quelli della vecchia guardia hanno fatto una gara pazzesca dopo aver speso tante energie giovedì". Su Soulé: "E' vero che è stato pagato tanto, ma l'anno scorso ha giocato al Frosinone, abbiamo piena fiducia in lui e con il tempo dimostrerà tutto il suo valore".

"Sono molto fiducioso per il prosieguo della stagione"

Una Roma che sembra crescere di partita in partita: "Sono rimasto molto contento della partita col Bilbao, non è mancata la voglia di vincere e oggi nelle difficoltà lo abbiamo dimostrato ancora. Abbiamo attaccato tanto, non c'è niente da dire a questi ragazzi. Sono molto felice e fiducioso per il prosieguo". Sugli aspetti da migliorare: "C'è tanto da migliorare, abbiamo fatto due partite fatte molto bene, questa molto bene nel secondo. Si deve fare meglio nelle letture preventive, oggi lo abbiamo fatto meno però anche per merito del Venezia che gioca veramente un buon calcio".